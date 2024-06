Katsed: kuidas mõjub otsekülv mullale

Tavaharimisel viiakse randaalimise või kündmisega orgaaniline aine sügavamale mulda ja see jaotub profiilis ühtlasemalt, pakkudes toitu mullaorganismidele allpool ja parandades mullaomadusi ka sügavamal. Ühtlasi on happelise taimse materjali kuhjumise, kaltsiumi ja magneesiumi leostumise ning lämmastikväetiste kasutamise tagajärjel muutunud otsekülvide pindmine kiht aastate jooksul happelisemaks ja see võib vähendada toitainete omastamist taimede poolt.

Muldade füüsikalistest omadustest on lasuvustihedus ehk mahukaal üks põhilisi näitajaid, mille abil iseloomustatakse muldade tihenemist. Tihenenud mullas on takistatud vee ja õhu liikumine, suureneb erosioonioht, halveneb mulla struktuur ning väheneb elutegevus. Üldiselt on mahukaal otsekülvi põldudel 0–5 cm kihis väiksem võrreldes alumiste kihtidega. See on taas seotud suurema orgaanilise aine sisaldusega ja sellega seotud mullaelustiku aktiivse tegevusega värske orgaanilise aine lagundamisel, mille tagajärjel kobestatakse mulda. Negatiivse aspektina on sügavamal mullad tihenenud suuremal määral kui tavaharimisega põldudel. Mulla mahukaal sõltub väga palju mulla lõimisest ja niiskusest ning läbi aastate oleme täheldanud, et Lõuna-Eesti näivleetunud muldade kahekihilistel lõimistel asuvad mullad tihenevad oluliselt otsekülvi tehnoloogia kasutamisel.