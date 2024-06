Rapla külje all Maidla mõisapargis asuv restoran Soo on tõestanud, et kokandusmaailmas prestiižsete Michelini tähti jagavate kohtunike tunnustatud toitu ja teenindust võib pakkuda ka soode keskel ning kliendid on valmis selle nimel kaugelt kohale tulema.

Restorani Soo tunnustati tänavu kevadel juba teist aastat järjest Michelini rohelise tärniga. See tärn tõstab restoranigiidi valikus esile need restoranid, mis pakuvad toiduelamusi, milles on ühendatud kulinaarne tipptase silmapaistva keskkonnateadlikkusega. Lisaks Soole said rohelise tähe veel restoran Fotografiska Tallinnas ja uue tulijana lisandus tänavu Valgamaal Lüllemäel asuv restoran Kolm Sõsarat.

Maidla Nature Resorti tegevjuht Katrily Purga ütles, et kui restoran Soo alustas tegevust novembris 2022, siis esimese rohelise tärni said nad juba mais 2023, kui restoran oli olnud avatud vaid mõned kuud. „Soo oli täiesti tundmatu restoran sel ajal,” tõdes Purga. Aga tuntust on kogutud ja nüüd ollakse Eestis tipprestoranidega ühel joonel. „Hästi hea meel on selle üle, aga meil on suuremad eesmärgid veel ees,” sõnas ta.

Kokkab nagu mees

Tähtsaim, miks restorani tullakse, on tema sõnul toit ja see on neil tõesti kõrgel tasemel, sest Soo peakokk, Soomest pärit Karoliina Jaakkola on oma vanuse kohta jõudnud juba palju korda saata.