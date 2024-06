Alles hiljem sain ma aru, et vali mis sa valid, aga kui viht on valel ajal tehtud, kukuvad lehed paari ropsaku järel sellel küljest ning seejärel ongi vihtumine pigem enda piitsutamine.

Seepärast olengi otsinud pärimusest, millal on õige aeg teha valmis kasevihad. Sellised, mis oleksid tervendavad ja piisavalt pehmed, samas ei kukuks lehed küljest. Ja tuleb tunnistada, et mingit väga kindlat seisukohta pole meie vanarahval siiski kirja saanud. Üks vana metsavaht ütles minu küsimise peale: „Kõige tähtsam on need vihad ikka ära teha. Laisk leiab vabanduse kirjasõnast.”