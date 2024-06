Eestis toodetakse umbes kümnendik maailma aiandusturbast. Mis saab edasi?

Turbatootjatel on ilmaga vaja häid suhteid hoida, sest kui on liiga märg, siis töö seisab, ja kui põuane, tekib tuleoht. "Tänavune aprilli lõpp ei olnud kuigi sõbralik, aga mai algusest saime täishooga kogumist alustada," kinnitas aktsiaseltsi Elva E.P.T. juhatuse liige Mihkel Karulaas. "On nagu on, meie peame ilma järgi kohanduma, vastupidist ei tasu loota," sõnas Karulaas ja lisas, et Võrtsjärve ja raba kooslus näib suuri vihmavalinguid eemale hoidvat, sest kohalikus rabas on mai algusest saati alla tulnud vaid 16 millimeetrit vihma. Ümberkaudsed ja kaugemad alad on märksa rohkem vett kaela saanud. Elva E.P.T. keskmisest kogumiseesmärgist oli eelmise nädala seisuga pool kogutud. "Muidu öeldakse, et jaanipäevaks peaks pool koos olema, aga meil juba on, nii et nuriseda ei saa. Õnneks ei ole ka tulega probleeme olnud," lausus Karulaas.