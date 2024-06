Nädala mõte: toit kohustuslikuks õppeaineks?

Vanasti pidid koolinoored käima kooliaias rohimas, ent see oli sunduslik ja enamikul ei ole sellest häid mälestusi. Nüüdki tehakse koolilastele mitmesuguseid aiandusprojekte, ent need on hoopis teisest puust. Tehakse koos, seletatakse, õpetatakse, suunatakse.

Juhtusin just kuulama Moodsa Talu taskuhäälingut, külas oldi Kaspri talul, kus külalisrühmigi vastu võetakse. Et õue peal on tiik, hoiatas taluperenaine algul, et kes tiigi serval kõõlub ja vette kukub, jääb nädalaks tallu töid tegema. Tolle hoiatuse pidi ta aga kiirelt lõpetama, sest igas grupis olla vähemalt viis last, kes tahtsidki tallu jääda. Sest see meeldib neile! Lihtsalt meie, suurte asi on lastele rohkem näidata, selgitada, suunata.