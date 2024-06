Põlde on tabanud enneolematu putukarünnak

Jõgevamaal piimatootmisega tegeleva ASi Pajusi ABF juhatuse liige Lembit Paal sõnas, et neid jumal vihmadega õnnistas ja nii oli suviviljade tärkamine hea. Suur probleem on aga tohutu lehetäide rünnak.

Kohe selline, millist üle 30 aasta põllumajanduses tegutsenud Paal pole ühelgi varasemal aastal märganud. Ta teab, et putukarohkuse on toonud kaasa teraviljade kasvuks sobilikud kuumad ilmad. Kuid sellest teadmisest on vähe, eriti siis, kui näed, et lehetäidele ei aita ka tõrje.