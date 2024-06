Parimad mahetooted ootavad ritta seadmist

„Mahepõllumajandussektoril on põhjust lootusrikkalt tulevikku vaadata,“ ütles Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban. „Kuigi majandusliku ebakindluse tingimustes on kohaliku toidu eelistamine tarbijate hulgas mõnevõrra langenud, siis pikas perspektiivis on kestlik toidutootmine see, mida ootavad nii kodumaised tarbijad kui ka eksporditurud. Erinevad uuringud ütlevad, et Eesti inimesed seostavad kohalikku toitu kõige enam harjumuspärase maitse, värskuse, usaldusväärsuse ning püsiva ja kõrge kvaliteediga. Just seda pakub meile mahetootmine,“ tõdes Gorban.