TEST Selgitasime välja maitsvaimad maasikad

Käes on maasikahooaja tipp, mil saab terve aasta maasikaisu täis süüa. Neid punaseid marju on poes ja turulettidel nii lai valik, et lausa keeruline ostuotsust teha. Maa Elu kutsus parimate selgitamiseks appi maasikate tõelised eksperdid: kes siis muud kui väikesed tüdrukud, kes laulusõna kohaselt suisa maasikavahust tehtud.