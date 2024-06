Lisaks soovitakse, et ka korstnapühkimise akt oleks olemas. Kuivkäimla peale ei kirtsutatagi enam nina, sest praegu saab juba mõistliku hinnaga imbväljaku ja septiku paigaldada või rentida teisaldatava WC.

Ülioluline on vee kvaliteet. "Kui varem ma alati soovitasin ostjal maitsta puurkaevu vett, siis täna on nii, et ma ei jõua vett pakkuma hakatagi, kui juba ostja ulatab oma tassi ja küsib talu vett maitsta," kirjeldas maakler.