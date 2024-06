Maasikamoos tuleks sel nädalal purki saada

Eesti Maaülikooli professor Ulvi Moor ütles Kuku raadio saates „Maa Elu”, et maasikakasvatajatele oli tänavune kevad väga keeruline. „Ka minu käest küsiti maikuus, et ütle, millal ma pean endale töötajad tellima. Ma ei osanud ennustada, et see saak tuleb nii ruttu,” tunnistas ta, et ennustas esimest saaki 7. juuniks, aga esimesed korjed tehti 1. juunil. „See on erakordselt vara,” sõnas ta.