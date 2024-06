Kingitud mesitaru pani Kurtna kooli õpilased mesindusega tegelema

„Neid on tõesti vähe – praegu on meil teooriatunde ainult kuus. Praktika osas oleme eesmärgiks võtnud, et iga laps saaks vähemalt kaks korda mesilas käia, aga kui klassis on üle kahekümne õpilase, siis alati see ei õnnestu. Loomulikult võiksid lapsed mesilas käia ja mesindada palju rohkem. Huvilisi on palju – kui mesilasse sõidame, muutuvad ka need, kes algul olid kartlikud, väga hakkajaks, tahavad ise kärgi tarust välja võtta ja igas töös käed külge panna.“