Uuringud: riik on turbasektorile aastaid ülekohut teinud

Tootjate hinnangul oleks asjakohane Eesti heitena käsitleda üksnes tootmisaladest lähtuvat heidet, mis kliimaministeeriumi aruande kohaselt oli 2022. aastal 163 000 tonni CO2 ekvivalenti. Maaülikool leidis, et tegelik heide on 120 tuhat tonni ehk neljandiku võrra vähem. “See moodustab 0,7 protsenti Eesti koguheitest. Mitte 10 protsenti, nagu vahel väidetakse,” ütles Tiidermann.

Tiidermann usub, et uuringute ja uute tehnoloogiate juurutamisega on kliimaneutraalsus 2050. aastaks saavutatav. Küll aga on korrektsed lähtandmed kliimaeesmärkide tõenduspõhiseks saavutamiseks üliolulised. “Eesti aiandusturba toodete tähtsust toidu julgeoleku ja taimekasvatuse tagamisel on raske üle hinnata. Siinne sektor pakub maapiirkondades stabiilseid ja keskmisest paremini tasustatud töökohti, panustab Eesti eksporti ja annab maksutulu. Loodetavasti võtab riik nüüd sektorit rohkem kuulda,” lisas Tiidermann.