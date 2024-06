Telia kvaliteedijuhtimise osakonna protsessijuht Indrek Fridolin tõdes, et maal on tõesti oht suurem, kuna seal on rohkem elektrikaableid õhuliinides. Klientideni jõudvad vaskliinid ehk Telia ühendus on nii maakaablites, kui ka õhuliinides.