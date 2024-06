Vargad käisid viies Tartumaa eramus. Kõigil juhtumitel oli üks sarnasus

26. mail sai politsei teate, et Tartumaal Ihaste kandis käisid pätid viies eramajas. Kuna uurimine on alles pooleli, ei ole varguste ja sissetungijate kohta veel täpsemat infot. Kõikide eramute puhul oli üks sarnasus – uksed-aknad olid jäetud tuulutusasendisse või paokile. Ühes majas käisid pätid sees samal ajal, kui pererahvas teises toas magas.

“Akna lahti jättes on piltlikult öeldes varga eest pool tööd juba ära tehtud,” möönab G4Si turvaekspert Tarmo Pärjala pressiteate vahendusel. “Igaüks saab varguse ennetamiseks omalt poolt nii mõndagi teha: ära jäta hoovi asju vedelema, väärtuslik pane kinnisesse ruumi, kus on ka turvasüsteem. Kodust lahkudes veendu, et uksed-aknad on kinni.”