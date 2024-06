Teadlased otsivad võimalusi metsa- ja põllumajanduse kliimakindlamaks muutmiseks

Soome Loodusressursside Instituudi LUKE juhitava projekti üks põhisuundi on seotud metsamajandamise ja metsa tervisega. Selle teema koordinaatoriks projektis on Eesti Maaülikooli teadusprorektor, metsapatoloogia professor Rein Drenkhan.

Drenkhan tõdes, et metsandus on pöördeliste aegade keskel, valdkonda mõjutavad üheaegselt mitmed tegurid. “Ühelt poolt on muutunud ühiskondlik hoiak metsade majandamise suhtes, teisalt peame tegelema kliimamuutusest tulenevate järelmitega, nt kuusikute halveneva tervisega. Samas suureneb nõudlus puidu kui keskkonnasõbraliku ressursi järele, mis on üheks peamiseks toormeks fossiilsetest materjalidest vabaneva majanduse arendamisel,” selgitas Drenkhan projekti vajalikkust.