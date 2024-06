Miks nii? Puitfassaade ja terrasse tuleb aina sagedamini hooldada

„Kui vanasti võis toode olla hooldusvaba aastakümneid, siis nüüd peaks mõnda puitmaterjali põhjalikumalt töötlema iga kolme, faasaade näiteks iga nelja ja mõnel juhul ka kümne aasta tagant. Tavalist immutatud puit-terrassi peaks igal aasta õlitama. Erand on termotöödeldud puit, mis vajab vähem hooldust ja mõnda puitu ei saagi esimesed aastad töödelda, sest näiteks Euroopa lehis sisaldab palju vaiku ja ei võta hooldusvahendit kohe sisse,“ ütles Mihkelson.

„Seepärast on inimesed hakanud rohkem termotöödeldud puitu kasutama, mis esialgu on küll ostes kallim, kuid millega ei pea edasi suurt tegelema. Termotöödeldud puit muutub paari aastaga pruunist ilusaks plaatinahalliks, millega paljud arvestavad ja eelistavadki naturaalselt ja suhteliselt hooldusvaba tulemust. Kui aga on soov säilitada esialgne pruun toon, siis peaks seda toonitud pigmentõliga korra aastas õlitama ja laud näeb jälle välja nagu uus,“ lisas Mihkelson.