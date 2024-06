Keskkonnaamet otsib pärandniitude taastajaid

„Pärandniidud on rohumaad, mida on traditsiooniliselt kasutatud karja- või heinamaadena ning neil on oluline roll avatud maastikus elurikkuse hoidjatena. Paljud kunagi liigirikastest niitudest on võsastunud või asendunud hoopis teise kooslusega. Seepärast on Keskkonnaameti roll olemasolevate niitude hoidmise kõrval ka pärandniitude taastamine,“ selgitas Angerjärv.