Eesti põllumees Jeremy Clarksoni farmisarjast: see parim asi, mis on põllumajandusega juhtunud

Sarja kommenteeris Kanal 2 hommikuprogrammis „Telehommik” Instagrami-põllumees Tõnis Soopalu ehk Farmer Tõnis. „Minu arvates on see Clarksoni sari parim asi, mis on põllumajandusega juhtunud,” sõnas ta ja täpsustas, et finantsküsimused, kliimaga seotud teemad jms, mis põllumehi igal pool maailmas saadavad, on toodud ehedalt ja suurelt tänu Clarksoni ja tema meeskonna loojutustamisoskustele vaatajate ette ja tänu sellele jõuavad põllumeeste mured ka suurema vaatajaskonnani.