Lastega peredes ongi suvel õues lemmikkoht bassein, piisab isegi õige väikesest täispuhutavast kummibasseinist, et möllamist jaguks tundideks. Paraku kipub lõbu segama kiiresti sogaseks muutuv vesi, palava ilma puhul võib see juhtuda lausa paari-kolme päevaga. Vee võiks ju aeda taimedele kastmiseks tassida ja uue sisse lasta, aga see läheb kokkuvõttes väga kulukaks. Pealegi oleks see arutu vee raiskamine.