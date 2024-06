Ettevõtlik koolipoiss teeb oma lemmikutega äri

Robertiga alustame juttu tibude juures, keda valvab puuris ringi sibav orav, täpsemalt Saaremaa loomaaiast saadud ameerika punaorav. „Esimese talve elas oravatüdruk toas, et minuga kohaneda, aga ega me suurt sõbraks pole saanud. Ta on kange iseloomuga isepäine tegelane. Kuigi on mõeldud lemmikloomaks, jalutama ma temaga ei lähe, võib jooksu panna,” märgib ta.

Tibud mitte muna, vaid ilu pärast

„Inkubaatoris koorusid, see on lihtne, tuleb lihtsalt jälgida, et vett oleks, ja ongi kõik. Munadele on vett vaja, et niiskust hoida. Looduses niisutavad linnuemad mune oma kehaga, veelinnud käivad selleks lausa vahepeal vees sulestikku märjaks tegemas, inkubaatoris programmeerin vastavalt niiskuse ja soojuse,” selgitab ta.