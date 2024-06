Silotegu pisut segav vihm tuli põllumehele õnnistusena

Silorohtu on koguda 2500 hektarilt, ka see võtab aega, ideaalvariandis kuni kaks nädalat. Vihm võib silotegu küll segada, kuid praegu on see põllumehele pigem õnnistus. Nii on neid äikesepuhanguid võetud rohkem rohukasvu ergutajaina. „Rohukasv väga kiita pole, nii teeme heal meelel siloteosse mõnepäevase pausi ja laseme rohul kasvada. Suviviljadele on niiskust väga vaja. Las sajab,” sõnas Aasa.