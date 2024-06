Regionaalminister: väikestes kohtades on rahulolematus oma riigiga suurem kui linnades

Tuleb välja, et pole ministergi suutnud aianduspisikuga nakatumist vältida. „Lapsepõlves veetsin palju aega koos vanaemaga, kellel oli väike linnaaed. Siis mõtlesin, et mina küll ei hakka kunagi aeda pidama, mustade sõstarde korjamine oli väga tüütu, aga nüüd teen seda suurima rõõmuga ja keedan neist moosi ka, hea näiteks jõulude ajal külla minnes kaasa võtta,” rääkis just oma koduaia jaoks uued kollaseõielised päevaliiliad avastanud Hartman. „Mul on veel noor aed, viis aastat, on nii lilli kui ka tarbetaimi.”