Loomi näidates peab neile pakkuma puhkeaega ja varjumisvõimalusi

Oluline on, et taolistel üritustel näidatavad loomad oleksid terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ning looma tavapärased käitumisharjumused ja eluviis võimaldavad temaga sellistel üritustel osaleda.

„Kuna loomadega seonduvad üritused on tihti kogupereüritused, siis on oluline, et ürituste vältel oleks loomale tagatud võimalikult loomuomane keskkond, et külastajatel ei tekiks vale arusaama looma vajadustest. Looma ei tohi sundida tema jaoks ülemäärastele pingutustele, mis võib tuua kaasa loomale kannatusi,“ rõhutas Laurimaa.

Laurimaa rõhutab, et külastades üritusi oma lemmikloomaga, tuleks veenduda, et lemmikloom on selliste olukordadega harjunud ning suures rahvamassis viibimine ei põhjusta talle asjatut stressi. „Lisaks sellele on mõistlik pakkida kaasa veepudel koos joogikausiga, et väljasõidu vältel oleks võimalik loomale vett pakkuda.“