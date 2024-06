Terrassiehitajad teevad uusi ja põnevaid valikuid

Uus mood

“Termosaarega koos käib üks uuemaid trende – kui puit peale paigaldatamist paariks aastaks õlitamata jätta, siis muutub see ilusalt ühtlaseks halliks. Kuna termotöödeldud saar on väga vastupidav ja sisuliselt hooldusvaba ka ilma hilisema töötlemiseta, siis inimene saabki ise valida, kas hoida pind õlitades pruun või lasta sel moekalt halliks minna,” lisas Mihkelson.

„Eksootilisematest puitudest Venemaalt enam Siberi lehist sisse ei tooda ja selle koha on üle võtnud Euroopa lehis. Lehis on kõva ja nii vaigurohke puit, et sisuliselt ei peagi seda ilmastiku eest kaitsma, mis muudab ta praktiliselt hooldusvabaks. Vaigurohkuse tõttu lehist esimesed aastad polegi mõtet õlitada ja sarnaselt termosaarega saab inimene hiljem valida, kas lasta puidul ajaga ühtlaselt halliks minna või toonida tagasi pruuniks,“ lisas Mihkelson.

„Kõige hooldusvabam ja ka järjest populaarsem on komposiitmaterjal, milles on puidule vastupidavuse andmiseks lisatud tehiskiude. Seetõttu on komposiiti eriti hea kasutada väga niisketes kohtades – näiteks basseini ümbruses või paadisilla rajamiseks. Komposiitmaterjali võib värskendamiseks ka hooldada spetsiaalse puhastuskontsentraadiga, aga sisuliselt piisab kogu hoolduseks ka lihtsalt regulaarsest pesust,“ lisas Mihkelson.

Ei olegi libe

Puumarketi Tartu osakonna juhataja Mari-Liis Mihkelsoni sõnul ostsid inimesed varasematel aastatel peamiselt rihveldatud ehk soonilise pinnaga terrassilaudasid.

„Soonte sisse aga koguneb mustus, puulehed ja liiv, mida on sealt raske kätte saada ning mis niiskust kogudes hakkab tegelikult lauda kahjustama. Just peamiselt lihtsama hoolduse tõttu ongi rohkem moodi tulnud sileda pinnaga terrassid. Vastu kartust need nii libedaks ei lähegi ja ega inimesed ju tavaliselt vihmaga terrassil suurt aega veeda ka,“ ütles Mihkelson.