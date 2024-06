Mett saab sel aastal vurritada rekordiliselt vara

Kuku raadio Maa Elu saates kõnelnud OÜ Lõuna-Eesti Mesi mesinik Jaan Eensaar sõnas, et kevad on mesinikele alanud ilusti. Kuigi aprillis ehmatas külmalaine mesilasi, on nüüd ilmad mesilaste toimetamist soosinud. „Ilm on ilus, mesilastele see sobib: päikesepaisteline, niiskust on maapinnas piisavalt, taimed eritavad nektarit. Ja võilill andis väga hästi see aasta mett. Rekordiliselt vara saab sel aastal vurritada mett,” kõneles ta.