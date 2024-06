Suur hulk välistudengeid soovib Eestis loomaarstiks õppida

Eesti Maaülikooli õppeosakonna peaspetsialisti Vaike Reisneri sõnul oli ootuspärane, et kõige rohkem sooviavaldusi laekus veterinaarmeditsiini õppekavale. „Jällegi on näidanud väga suurt huvi meie juurde loomaarstiks õppima tulla Soome kandidaadid: kokku laekus sellele õppekavale 71 avaldust, sealjuures 46 kandidaati on Soomest. Meie loomaarstiõpe on tasemel ja see on teada nii lähiriikides kui ka kaugemal,“ tõdes Reisner.