Eesti ja Soome põllumajandusteadlased alustavad koostööd

Organisatsioonid nentisid, et seisavad sarnaste väljakutsete ees, mistõttu on kahepoolsed suhted väga olulised. Ühiseks väljakutseks on kliimamuutustega kohanemine, kus LUKE sõnul on neil ka Eestilt õppida, sest meie kliima on nende tulevikukliima. Teadustaristu kõrval avaldas Soome külalistele muljet Sakus asuv laborikeskus, paistes külaliste hinnangul silma oma professionaalsuse ja kõrgtehnoloogilise inventariga.