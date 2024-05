Eksklusiivne kaup: esimene värske kartul tuleb müüki juba järgmisel nädalal

Kenaste talu perenaine Ilona Jaanikesing sõnas, et panid varase kartuli maha 10. aprillil ja kasvutunnelisse pandud sordilt Lea võeti esimene saak oma pere tarvis 28. mail. See on arvestuse järgi isegi nädalake hiljem, kui arvati.

„Kuumus ja külmus võttis oma lõivu, kuid selles midagi hullu pole, see on lihtsalt loodus,“ märkis ta lisades, et sooja on olnud kõigest kaks nädalat, kuid selle liigsus tekitab tunde nagu seda oleks kauem.