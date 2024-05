Põllumonitooring: Kuuma ja kuiva tõttu on taliteravili juba longus

22. nädala monitooringust selgub, et taliraps on õitsemist lõpetamas, peavarrel on 90% õitest puhkenud ja esimesed kõdrad juba moodustunud. Hiilamardikad toituvad õites õietolmust, kuid õnneks see enam rapsile kahju ei tee. Kõrda peitkärsakaid on samuti vähem. Kuuma ja kuiva tõttu on kohati taliteravili juba longus.