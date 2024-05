Maasikakasvataja: 25 eurot maasikakilo eest ongi praegu õiglane hind

Tartumaal Tammevaldma külas asuva maasikakasvatusettevõtte Mesimagus OÜ juht Lembit Ostra sõnas, et saagi osas on lõplik sõna siiski ilmataadil. Kui talvel said neil ainult mõned sordid mõnetisi külmakahjustusi ja viimasest öökülmast ka vaid veidi näpistada, siis praegused rahehoiatused teevad murelikuks. "Kui annab korraliku rahe, nagu prognoositakse, võime pärast seda rääkida hoopis teist juttu," nentis ta.