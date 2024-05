Vältige seda tegevust, kui hoovis on ründav vares

Varestel on pesas pojad ja nagu inimeste seas on üliagaralt järglaste igat sammu jälgivaid vanemaid, on ka vareste seas mõned koguni nii ülihoolitsevad, et tõrjuvad eemale kõik paarikümne meetri raadiuses liikujad. Ühtegi head nippi, mis varesemamma ja -papa segajate suhtes leebuma paneks, paraku pole, küll aga on üks tegevus, mida kindlasti vältima peab.