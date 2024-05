Looduskalender Kasevihtade tegemine võib sel aastal osutuda keeruliseks

Tõsi, aeg-ajalt on pilvekesi mööda heljunud. Pühapäeval, kui üht sellist nägin, panin loitsu läbi nutitelefoni üürgama ja aitäh Marile! Tuli selline sadu, mis jõudis ka herne juure alla ja kohe õitsema puhkevate vaarikate marja kergituseks. Iseasi, selliste loitsude puhul on see, et neid peab oskama tühistada ja lõpetada. Ei unista me ju keegi kevadpäevitusega suviläbi loikudes sumbata.