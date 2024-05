Miks aga tekib äike enamasti just soojal aastaajal? Keskkonnafüüsik Marko Kaasik on seda Maa Elule varasemalt selgitanud nii: Äikese algpõhjus on turbulents ehk keeriseline liikumine atmosfääris. Atmosfäär on alati mingil määral turbulentne, aga eri ilmaoludes võib olla keeriste energia, mida me tajume tuulepuhangutena, suurusjärkudes erinev. Teiseks peab olema tõusev õhuvool, mis kannab negatiivselt laetud veepiisku ja raheteri ülespoole. Tekkemehhanismi järgi võib äike olla kas frontaalne või konvektiivne.