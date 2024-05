Heinateo ajal tuleb kitsetalledega ettevaatlik olla

“Heinatööde tegemisel tuleb arvestada võimalusega, et heina sees võivad peituda metskitse talled. Metsloomadel, aga ka lindudel on järeltulev põlvkond kasvamas, mistõttu suureneb võimalus, et põllumajandustehnika ja loomade-lindude järelkasv satuvad kokku," sõnas EJS-i tegevjuht ja jahindusbioloog Tõnis Korts.