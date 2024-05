Aiapidaja ei tohi palava ilmaga taimekaitsevahendeid kasutada

Tolmeldajad on tänulikud, kui väldid õitsvate taimede kokkupuudet erinevate kemikaalidega.

Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendeid ei tohi kasutada, kui temperatuur on kõrgem kui 25 kraadi ning ohutusnõudeid peavad järgima nii elukutselised põllumehed kui hobiaednikud. Õitsvate taimede pritsimine on keelatud.