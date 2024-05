Hartman: vananeva rahvastikuga piirkonnad saavad rohkem raha

"Ebavõrdsus üle Eesti suureneb ja me peame astuma otsustavad sammud ebavõrdsuse vähendamiseks," rääkis regionaalminister Piret Hartman valitsuse pressikonverentsil. "Tulumaksumäärade ühtlustamise tulemusena saavad vananeva rahvastikuga piirkonnad rohkem raha, et kohapeal elu paremaks muuta ja seista selle eest, et heal tasemel lasteaiad, koolid ja raamatukogud oleksid kodu lähedal," rääkis minister ning lisas, et mitte midagi tehes jääb vähem rahakate omavalitsuste teenuste ja elukeskkonna areng tõenäoliselt suurematest linnadest ja piirkondadest veelgi rohkem maha. "Me peame tegelema sellega, et ka ääremaad ja väiksemad piirkonnad oleks noortele, peredele ja tööealistele inimestele atraktiivsed," lausus ta.