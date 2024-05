Need soovitused aitavad kastmisevee pealt kokku hoida

Kkraanivee raiskamine võib ohtu seada vee jätkumise kõigi tarbijate jaoks, kinnitas Tallinna Vee veekvaliteedi juhi Kristiina Soovik ja rääkis, et juba möödunud nädalavahetus näitas, et veetarbimine kasvab suviste ilmade korral tuntavalt.

Et väärtuslikku kraanivett säästa ja veearvetelt raha kokku hoida, tasub taimi kasta varahommikul või hilisõhtul. Kastes taimi ajal, mil õhutemperatuur on madalam ja päike ei paista taimedele otse peale, väldid vee kiiret aurustumist. Vett kulub vähem, aga taimed saavad vajaliku niisutuse kätte.

Kasuta vee aurustumise vähendamiseks multši. Multšimine aitab hoida mulla niiskust, et taimi saaks kasta harvemini. Multše on müügil erinevaid, mistõttu on oluline jälgida, et soetatakse toode, mis on konkreetsele taimetüübile sobilik.