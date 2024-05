Metsa kohal lendavad droonid

Keskkonnaameti Ida- ja Lääne- Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenisi sõnul hoiab droonide kasutamine pesitsusjärelevalves kokku ressurssi ning aitab ameti ees seisvaid ülesandeid efektiivselt lahendada. “Droonidest on suur abi just metsamassiivides vaatluste tegemisel, sest ilma kaugseiredroonide abita nõuab see suurte alade läbikäimist raskesti ligipääsetavates kohtades,” selgitas Lizdenis.