Putukavõrk päästab kapsasaagi

Köögiviljad jaotatakse külmakindlateks ja soojanõudlikeks, just see taimede jaotus on aluseks istutusaja valikul. Külmakindlad köögiviljad on kapsad, kaalikas, aedsalat, seller, porrulauk, sibul, nende liikide ettekasvatatud taimed istutatakse kasvukohale siis, kui keskmine mullatemperatuur on 10 või paar kraadi alla selle.