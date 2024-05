Koos kondiga võtaks nende küpsetamine aega 45 minutit kuni tund, mistõttu võtab ta kondi välja ja sellega kiireneb küpsemisaeg vähemalt 15 minutit. “Ma olen täheldanud, et eestlased küpsetavad kas üle või jätavad liha tooreks,” lausus Käärst.

Oluline on tema sõnul liha tunnetada ja katsuda liha tangide või näppudega. “Kui palju ta hakkab vastu või mängib minuga, kana puhul teen lõike ja vaatan kas mahlad on puhtad ja lõikepind ühtlaselt ilusalt valge, siis see ei ole toores,” selgitas Käärst.