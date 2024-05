Grillivarustust pakkuvasse poodi sattunud grillisõber võib tunda ennast kui laps kommipoes: valik on lai, tahaks kõike, kuid samal ajal on seda õiget valida keeruline.

BBQ Symphony grillimeeskonna liige Rain Käärst on grillinud aastakümneid ja on selle aja jooksul katsetanud kõiki grillimisviise. Tema sõnul on grillivalikul kaks peamist küsimust: mida on plaanis peamiselt grillida ja millist grilli võimaldab osta rahakott.