Metsandust toob õppima digihuvi

„Metsanduses on tulemas põlvkondade vahetus, seega noortel tööpõld kasvab. Samuti muutub ametite sisu,” lausus Luua metsanduskooli juht Haana Zuba-Reinsalu. Ta selgitas, et kui vanemal põlvkonnal on rohkem praktilist kogemust ja pikaajalist tarkust, siis noortel on paremad digioskused ning värskem pilk uuendustele, infotehnoloogilistele süsteemidele ja tahe innovatsiooni ellu viia.