Kliimaidu asutaja: Maa ja mets on lähiaastate parimaid investeeringuid

Uusmetsastamise abil süsinikuturul maaomanikele tuluteenimist pakkuv Arbonics loodi märtsis 2022. Kuidas teie kliimaidul läheb?

Meil on läinud hoogsalt. Nüüdseks on tiim kasvanud 25 inimeseni, mis on noore ettevõtte kohta päris kena suurus, aga see asi, mida me ehitada tahame, on ka päris keeruline: lahendused peavad olema usaldusväärsed ja teaduslikult põhjendatud.