Metsatehnikat tuleb tohutult palju müüki. Miks?

„Võta ükskõik milline kasutatud metsatehnikat vahendav portaal lahti, müüki tuleb seda tohutult ja see tähendab, et tööd ei ole. Osta on praegu odav, aga oleks vaid, mille jaoks osta. Aia äärde seisma ei ole masinat vaja,” tõdes nii riigi kui ka erametsaomanike tellimusi täitva osaühingu Artar Mets juht Taavi Arumäe.