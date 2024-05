Küttepuude müüja: nii keerulist aega ei mäletagi

Korralik talvepuuvaru on maainimestele läbi aegade olnud turvatunde sümbol. Kui on puid, saab talve kenasti üle elatud. Et paljud majapidamised on üle läinud ainult puuküttelt kombineeritud küttele, siis suuri koguseid naljalt enam ei tellita ja keskmiselt ostetakse viis ruumimeetrit toorest küttepuud.

Foto: Marko Saarm