Vihma ootavad nii väikesed kui suured köögiviljakasvatajad

Tähtjärv selgitas, et enne, kui kartulid päriselt maikuu alguses mulda pandi, harjutati koos lastega jalga jala ette pannes, kuidas kartulid õigesti vakku ritta saada, ja samuti mängiti läbi sügisene kartulivõtt. Lisaks uuriti piltidelt kartuliõisi ja vaadati, mis kujuga ja koore värviga on maha pandavate sortide mugulad.

„Lastele asju mänguga selgeks teha on ju palju lihtsam kui hiljem kohustuslikus korras seda õpetada. Kõige olulisem: lapsed näevad selle projekti käigus, kust tuleb toit, nad aitavad sellele ise kaasa ja mõistavad, et see ei tule ainult poest,” sõnas ta.