Mürk, kuum aur, niitmine või geotekstiil: mis peletab võõrad meie loodusest?

Mõne aastaga on jäätmekuhjakesest pärit pargitatar oma kasvukohta jõudsalt laiendanud, teised taimed enda all lämmatanud ja rühib ilusas puhkekohas uusi meetreid võttes aina edasi, sest pargitatra tõrjet väljaspool koduaedasid praegu keegi ei tee. On siiski lootus, et tulevikus võib see muutuda.