Maaomanike meeleavaldusega liituvad ka põllumehed, talupidajad ja omanike keskliit

„Pidev keskkonnakaitseliste piirangute ja nõuete lisandumine on murekohaks ka toidu tootmisele, millega on kaasnenud bürokraatia kasv ning ettevõtjate konkurentsivõime vähenemine,“ tõdes Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Ants Noot. Seetõttu toetab EPKK erametsaliidu seisukohti ja leiab, et keskkonnakaitsest tulenevad piirangud peavad olema mõistlikult seatud ja vastavalt kompenseeritud. Ka põllumajandustootjatest suur osa on metsaomanikud.