Hispaania teetigude vastu tuleb võitlust alustada just nüüd

Ehkki iga aastaga järjest enam koduaedasid rüüstavaid hispaania teetigusid pole praegu ringi liikumas suurt märgata, tuleks just nüüd kevadel aias korralik otsing teha, et teod ja nende munad üles leida ja hävitada, vastasel korral on suve teises pooles neid meeletul arvul liikumas.