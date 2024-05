Mesinikud kutsuvad mesilaste päeval pöörama tähelepanu töökatele mesilindudele

Mesilased on töökad olendid, kel on kanda ülisuur panus, et maailmas saaks kesta elu. „Mesilane on keskkonna tervise, jätkusuutlikkuse ja vastutuse sümbol,“ ütles Euroopa Kutseliste Mesinike Ühingu (European Professional Beekeepers Associaton, EPBA) president Bernhard Heuvel.

„Huvigrupid üle maailma on pühendunud mesilaste kaitsmisele – ka sina saad kaasa aidata. Kõige lihtsam viis seda teha on valida oma toidulauale mesi, mille on tootnud kohalik mesinik. Kohaliku mee tarbimine aitab säilitada ressursse mesilastele ja mesindusele – ja kuna mesilased on olulised põllukultuuride ja looduslike liikide tolmeldajad, aitab sinu ost kaasa ka teiste kohalike toiduainete ja elurikkuse säilimisele.“

Kõigi Euroopa mesinike ees seisab praegu suur väljakutse: ebaaus konkurents võltsmee ja üliodava, kolmandatest riikidest sissevoolava importmeega, mille hind on allpool tootmiskulusid. Lisaks muud probleemid, millega mesinikud ja nende mesilased juba silmitsi seisavad, näiteks meesaagi vähenemine kliimamuutuste tõttu.

„Loomulikult on imelist mett kogu maailmas, kuid Eesti mesi paistab silma oma väga heade maitsete ja kõrge kvaliteediga,“ ütleb EKMÜ esimees Mario Kalvet. „Oleme koos teiste Euroopa mesinikega võidelnud mee uue märgistamisseaduse eest" sõnas ta ja selgitas, et selle järgi peavad eri riikidest pärit mete segude päritoluriigid olema sildil loetletud, ei tohi enam piirduda fraasiga „Euroopa Liidust või väljastpoolt ELi pärit mete segu“.

"See aitab mee tarbijal teha teadliku otsuse, kas ta soovib näiteks Hiina ja Brasiilia segumett, mis on kokku segatud Indias, või Eesti mett, mis tuleb konkreetsest mesilast. Eelista kohalikku – selle teekond tarust taldrikule on säästlik ja lühike ning selle kvaliteeti on palju lihtsam jälgida kui sissetoodud mee oma,“ lisas ta.

Pole mesilasi, pole elu. Toeta kohalikke mesilasi, toetades kohalikke mesinikke, valides toidulauale kohalikku mett, kutsuvad mesinikud üles.